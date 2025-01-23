Шамси Самедзаде вышел на свободу

Бывший предприниматель Шамси Самедзаде, арестованный в конце прошлого года в Узбекистане, был освобожден несколько дней назад.

Он отказался прокомментировать причины своего ареста, отметив лишь, что «главное — я на свободе.

Где есть работа, там есть и проблемы», передает Qafqazinfo.

Напомним, что Шамси Самедзаде 29 декабря 2000 года решением азербайджанского Суда по тяжким преступлениям был приговорен к пожизненному заключению. В 2022 году он был освобожден от отбывания наказания в рамках Распоряжения о помиловании.

Переехавший после освобождения в Узбекистан бывший бизнесмен был там задержан. Причиной ареста стало выдвинутое против него обвинение в мошенничестве.

Родившийся в 1966 году в Гёйчинском махале Ш.Самедзаде в первые годы независимости Азербайджана считался одним из известных предпринимателей.