Командующий Сухопутными войсками Азербайджана находится с официальным визитом в Турции - ФОТО

Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев отбыл с официальным визитом в Турцию.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в рамках визита он встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции Сельчуком Байрактароглу.

На встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами в военной сфере. Стороны обсудили вклад партнерства между Азербайджаном и Турцией в региональную безопасность и перспективы его развития.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.