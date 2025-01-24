Жители одного из поселков Баку жалуются на бродячих собак - ВИДЕО
Жители поселка Сулутепе Бинагадинского района Баку выразили свою озабоченность по поводу бродячих собак на улицах.
Как сообщает канал İTV, особенно волнует местных жителей ситуация возле средней школы №313, где также много бродячих собак, передает 1news.az.
В связи с этим в районной Исполнительной власти сообщили, что о проблеме им известно, и подчеркнули, что уже обратились в соответствующие органы, которые пообещали принять меры. В ближайшее время ожидается решение вопроса.
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