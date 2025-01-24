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Чемпионат Азербайджана по борьбе U-20 пройдет в феврале

First News Media22:00 - 24 / 01 / 2025
Чемпионат Азербайджана по борьбе U-20 пройдет в феврале

Отборочный чемпионат в сборные Азербайджана U-20 по вольной и греко-римской борьбе пройдет с 11 по 14 февраля. Поединки турнира, организаторами которого выступают Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) и Министерство молодежи и спорта, рассудят международные и национальные судья.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ФБА, чемпионат впервые будет организован в Олимпийском спортивном комплексе «Абшерон». В первые два дня определятся победители по вольной борьбе, а в последующие два дня – по греко-римской борьбе.

Поединки будут начинаться каждый день в 10:00, а встречи за медали – в 16:30.

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