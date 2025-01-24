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Житель Лянкярана задержан за попытку проникнуть в посольство США

Фаига Мамедова10:48 - Сегодня
Житель Лянкярана задержан за попытку проникнуть в посольство США

Житель Лянкяранского района К.Х. (1980 г.р.) был задержан за попытку незаконного проникновения на территорию посольства США в Баку.

Он хотел встретиться с послом Марком Либби, чьи полномочия уже завершились, и попросить помощи в переезде в США, сообщает Qaynarinfo.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, сотрудники полиции потребовали от К.Х. покинуть территорию посольства, однако он отказался, после чего был задержан. На мужчину были составлены протоколы по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (злостное неповиновение полиции) Кодекса об административных правонарушениях.

В суде К.Х. объяснил свои действия желанием уехать в США. "Я хотел попросить посла помочь мне уехать", — сказал он. Суд приговорил его к административному аресту на 15 суток.

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