Что известно о фактической погоде в Азербайджане?

На утро 24 января в некоторых районах Азербайджана время от времени шли дожди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, осадки составили 4 мм в Шамахе, 3 мм в Гобустане, Алтыагадже и Исмаиллы, 2 мм в Шеки, Огузе, Шахбузе, Гяндже, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале и Габале.

В таких районах, как Гёйча, Евлах, Лерик, Шамкир, Огуз, Шамаха, Гах, Шеки и Гобустан, наблюдался туман.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5 градусов тепла, в низменных районах – до 4 градусов, а в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах – до 7 градусов мороза.