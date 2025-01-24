На следующей неделе обнародуют предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL
Предварительные результаты расследования крушения самолета AZAL под Актау будут опубликованы уже на следующей неделе.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.
"Комиссия продолжает работать. Параметры полета и аудио накладываются, и будут сделаны соответствующие выводы. Родственники должны будут проверить голоса, чтобы убедиться, что это действительно пилоты и так далее. Думаю, на следующей неделе министерство транспорта опубликует предварительные результаты, поскольку ИКАО рекомендует сделать это в течение 30 дней после авиапроисшествия. Есть сложности, но, думаю, мы успеем", — сказал Бозумбаев.
Он также отметил, что черные ящики потерпевшего крушение самолета были полностью расшифрованы в Бразилии и уже возвращены в Казахстан.
Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.
По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.