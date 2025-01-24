Эксперты из Казахстана, РФ, Азербайджана имели равный доступ к расшифровке самописцев AZAL

Эксперты из Казахстана, России, Азербайджана и Бразилии имели равный доступ к информации при расшифровке бортовых самописцев («черных ящиков») с потерпевшего крушение вблизи аэропорта Актау борта Azerbaijan Airlines (AZAL).

Об этом заявил на пресс-конференции заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, который возглавляет правительственную комиссию, созданную после происшествия.

«В расшифровке на базе компании CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий) в Бразилии, которая под Минобороны Бразилии работает, участвовали наши эксперты, российские, азербайджанские, бразильские. Все имели, в принципе, равный доступ», - сказал он.

Источник: ТАСС