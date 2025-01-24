Дно Каспия исследовали после снимков загадочного силуэта судна - ВИДЕО

Сотрудники управления туризма и департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области провели исследование по установлению координат предполагаемого затонувшего судна, силуэт которого был обнаружен на снимках Google Maps, передает Tengrinews.kz.

По информации ДЧС, специалисты проверили дно в 1,5 километра от Мелового Рога, именно там, предположительно, мог находиться попавший на снимки затонувший корабль.

«Спасатели использовали эхо глубинного сканера Y-150 для исследования морского дна. Глубина в изученном районе – 9-10 метров. В результате подтопленные объекты выявлены не были. Согласно исследованию, информация о затонувшем судне в том районе была признана ложной», – сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Напомним, 8 декабря на спутниковых снимках Google Maps были замечены очертания объекта, предположительно затонувшего судна, длина которого, ориентировочно, была около 70 метров, ширина – 15 метров.

Местные рыбаки заявляли, что раньше это место не привлекало внимания, а объект стал заметен из-за обмеления Каспийского моря. В одной из логистических компаний, занимающихся мониторингом морских маршрутов, отметили, что ранее таких данных не фиксировали.