Как не стать жертвой кибермошенников при онлайн покупке? - ВИДЕО

С развитием онлайн-торговли мошенники активизировались.

В последнее время участились случаи рассылки фальшивых сообщений от имени курьерских компаний.

Представитель одной из служб доставки сообщил Xəzər Xəbər, что при получении подозрительного сообщения клиент должен немедленно связаться с центром, через который он оформлял заказ, передает 1news.az.

Также в службах доставки подчеркнули, что онлайн-платежи производятся исключительно в момент оформления заказа. В случае перехода по фишинговой ссылке мошенники могут получить доступ к личным данным пользователей.

Напоминаем, что ранее МВД уже призывало граждан быть внимательными и остерегаться фальшивых сообщений от имени служб доставки.

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