Четыре пациента продолжают лечение после крушения самолета AZAL: Состояние одного стабильно тяжелое

С момента крушения вблизи казахстанского города Актау пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları, выполнявшего 25 декабря прошлого года рейс по маршруту Баку-Грозный, прошел месяц.

Об этом говорится в совместном сообщении Министерства здравоохранения АР и TƏBIB, в котором подчеркивается, что соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева создана Государственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Согласно распоряжению, государственным учреждениям, в том числе Министерству здравоохранения и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) даны поручения для принятия соответствующих мер.

Во исполнение соответствующих поручений, вытекающих из распоряжения, было обеспечено возвращение в страну азербайджанских граждан, раненых в результате авиакатастрофы, и созданы необходимые условия для их лечения.

Отмечается, что из 17 человек, госпитализированных в «Yeni Klinika», 4 были размещены непосредственно в реанимационное отделение интенсивной терапии медицинского учреждения, а 13 - в стационарное отделение.

У эвакуированных пациентов диагностированы травмы различных частей тела (переломы, ушибы, черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки), двусторонний пневмогемоторакс, дыхательная недостаточность.

Каждый из них был осмотрен квалифицированными врачами-специалистами (ортопедом-травматологом, нейрохирургом, реаниматологом, торакальным хирургом, общим хирургом, инфекционистом), а также прошел необходимые инструментально-диагностические исследования.

В общей сложности 12 из 17-ти эвакуированных раненых уже выписаны домой для амбулаторного лечения - соответствующие участковые врачи по месту жительства контролируют процесс их полного восстановления.

Троим лицам, получившим ранения в результате в аварии, проведена операция.

В настоящее время стационарное лечение проходят 4 пациента (1 мужчина и 3 женщины). Состояние 1 человека, продолжающего лечение в реанимационном отделении, оценивается как стабильно тяжелое, а остальных 3-х человек, продолжающих лечение в стационаре, оценивается как удовлетворительное.