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Грузы военного назначения перевозились из России в Карабах по дипломатическим каналам МИД Армении - ФОТО - ВИДЕО

First News Media15:15 - Сегодня
Грузы военного назначения перевозились из России в Карабах по дипломатическим каналам МИД Армении - ФОТО - ВИДЕО

Появились доказательства передачи по дипломатическим каналам Министерства иностранных дел Армении различной продукции военного назначения, изготовленной специально для Вооруженных сил Армении на территории Российской Федерации.

Согласно информации, полученной АПА, грузы военного назначения перевозились из России в Армению, а оттуда на оккупированные территории Азербайджана под видом дипломатического груза, без прохождения таможенного досмотра в соответствии с соответствующими нормативными правилами.

Перевозки осуществлялись из московского аэропорта Домодедово ЗАО "Домодедово Карго" непосредственно в столицу Армении город Ереван.

После проведенной в 2023 году локальной антитеррористической операции на складах, принадлежащих оккупационному контингенту вооруженных сил Армении в городах Ханкенди, Агдере и Ходжалы были обнаружены остатки указанной продукции, а главное - упаковки грузов.

Как следует из надписей на посылках, только один вид униформы - зимние куртки были посланы в 195 коробках.

Возникает вопрос, каков был объем груза по более широкой номенклатуре.

Предположительно, грузы военного назначения по дипломатическим каналам Армении доставлялись на оккупированные территории Азербайджана с лета 2020 года (после Товузских боев), в ходе 44-дневной войны и после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня - 09.11.2020 года. То есть эти грузы были доставлены в зону ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, который имел десятки контрольно-пропускных пунктов в Карабахе.

Следует также отметить, что дипломатические каналы использовались для срочного обеспечения контингента Вооруженных сил Армении (незаконных вооруженных формирований), и Российская Федерация выступила посредником в этом.

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