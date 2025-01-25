 Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион

First News Media20:30 - Сегодня
Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион.

Об этом эксклюзивно сообщил Trend дипломатический источник в Брюсселе.

«Соответствующая нота была направлена азербайджанской стороне», - добавил источник.

Отметим, что 1 декабря 2024 года бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас официально заняла пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этой должности Жозепа Борреля.

Поделиться:
216

Актуально

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Общество

В Наримановском районе Баку реорганизовано движение транспорта - ВИДЕО

Точка зрения

Почему Москва скрывает правду о подбитом самолете AZAL?

Политика

Грузы военного назначения перевозились из России в Карабах по дипломатическим ...

Политика

Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион

Азербайджан обладает значительными объемами газа для снабжения стран Европы - Зеленский

Командующие сухопутными войсками Турции и Азербайджана побывали на границе с Сирией

Грузы военного назначения перевозились из России в Карабах по дипломатическим каналам МИД Армении - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Париже почтена память шехидов 20 Января - ФОТО

Преподавание в русском секторе истории Азербайджана на госязыке будет продолжено

Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Зеленский - Алиеву: «Доказательства с места катастрофы очевидны»

Последние новости

Талибы запретили студентам учиться в России

Сегодня, 22:05

В Сальяне отец и сын пострадали при взрыве топливного бака фуры

Сегодня, 21:55

Захарова отреагировала на угрозы Туска в адрес Орбана

Сегодня, 21:45

В Баку представлено нематериальное культурное наследие Китайского Нового года - ФОТО

Сегодня, 21:30

В Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 20:55

Каллас посетит Азербайджан в рамках визита в регион

Сегодня, 20:30

В Наримановском районе Баку реорганизовано движение транспорта - ВИДЕО

Сегодня, 20:15

Азербайджан обладает значительными объемами газа для снабжения стран Европы - Зеленский

Сегодня, 19:50

Центр инклюзивного развития и творчества DOST награжден в номинации «Лучший партнер в сфере экологического просвещения» - ФОТО

Сегодня, 19:35

Почему Москва скрывает правду о подбитом самолете AZAL?

Сегодня, 19:20

Маск опроверг публикацию WSJ о жалобах на стагнацию X

Сегодня, 19:00

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 18:40

Азербайджанская культура представлена в Лондонском университете Королевы Марии

Сегодня, 18:20

В Хачмазе в озере обнаружен труп мужчины

Сегодня, 18:10

Фицо заявил, что Украина никогда не войдет в НАТО

Сегодня, 17:55

«BakuBus» о количестве электрических автобусов, введенных в эксплуатацию в конце 2024 г.

Сегодня, 17:40

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО

Сегодня, 17:05

Тело погибшего в Загатале мужчины спущено с горной местности - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:45

Командующие сухопутными войсками Турции и Азербайджана побывали на границе с Сирией

Сегодня, 16:20

Израильские силы останутся в Газе для возвращения оставшихся заложников

Сегодня, 16:10
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50