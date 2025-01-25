Тело погибшего в Загатале мужчины спущено с горной местности - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Тело мужчины, погибшего в результате несчастного случая в Загатальском районе, спущено с труднодоступной горной местности и передано соответствующим органам.

Как сообщает Report, житель села Ахахдера Гусейн Мамедов 1993 г.р. погиб в результате трагического инцидента.

По предварительным данным, мужчина поскользнулся в горной местности, задев при падении спусковой крючок имеющегося при себе охотничьего ружья. Произошел случайный выстрел, ставший причиной его смерти.

Гусейн Мамедов был ветераном Отечественной войны и отцом двоих детей.

08:55

Житель Загатальского района скончался в результате выстрела неосторожного обращения с охотничьим ружьем.

Об этом сообщает северо-западное бюро Report.

Согласно информации, житель села Ахахдяря Гусейн Мамедов, 1993 года рождения, упал в горной местности и задел при падении спусковой крючок имеющегося при себе охотничьего ружья. Мужчина скончался от полученного при выстреле огнестрельного ранения.

Обстоятельства инцидента выясняются.