Тело погибшего в Загатале мужчины спущено с горной местности - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Тело мужчины, погибшего в результате несчастного случая в Загатальском районе, спущено с труднодоступной горной местности и передано соответствующим органам.
Как сообщает Report, житель села Ахахдера Гусейн Мамедов 1993 г.р. погиб в результате трагического инцидента.
По предварительным данным, мужчина поскользнулся в горной местности, задев при падении спусковой крючок имеющегося при себе охотничьего ружья. Произошел случайный выстрел, ставший причиной его смерти.
Гусейн Мамедов был ветераном Отечественной войны и отцом двоих детей.
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Житель Загатальского района скончался в результате выстрела неосторожного обращения с охотничьим ружьем.
Об этом сообщает северо-западное бюро Report.
Согласно информации, житель села Ахахдяря Гусейн Мамедов, 1993 года рождения, упал в горной местности и задел при падении спусковой крючок имеющегося при себе охотничьего ружья. Мужчина скончался от полученного при выстреле огнестрельного ранения.
Обстоятельства инцидента выясняются.