На территории страны осадков в основном не наблюдается - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

25 января на территории страны осадков в основном не наблюдается.

Однако ночью в некоторых западных районах шли кратковременные дожди, в горных районах выпал снег.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Высота снежного покрова в Шахбузе составила 5 см, Дашкесане - 1 см.

В Сумгайыте, Гусаре, Нафталане, Шамкире, Гобустане, Евлахе, Зардабе и Сабирабаде наблюдался туман, видимость была ограничена до 50-200 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4, в низменных районах - от 1 градуса мороза до 4 тепла, в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах - до 8 градусов мороза.