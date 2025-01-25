На территории страны осадков в основном не наблюдается - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
25 января на территории страны осадков в основном не наблюдается.
Однако ночью в некоторых западных районах шли кратковременные дожди, в горных районах выпал снег.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Высота снежного покрова в Шахбузе составила 5 см, Дашкесане - 1 см.
В Сумгайыте, Гусаре, Нафталане, Шамкире, Гобустане, Евлахе, Зардабе и Сабирабаде наблюдался туман, видимость была ограничена до 50-200 м.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4, в низменных районах - от 1 градуса мороза до 4 тепла, в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах - до 8 градусов мороза.
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