Премьер-министр Пакистана встретился с делегацией во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф встретился с находящейся с официальным визитом в Пакистане для участия в VIII заседании Азербайджано-пакистанской межправительственной совместной комиссии делегацией во главе с министром оборонной промышленности, сопредседателем комиссии Вугаром Мустафаевым.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве оборонной промышленности, премьер-министр братской страны выразил удовлетворение постепенным углублением успешного партнерства и сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном, которые развиваются по восходящей линии.

В. Мустафаев отметил, что постоянно развивающиеся историческая дружба и стратегическое партнерство между нашими странами, являясь результатом целенаправленной политики и совместных усилий лидеров Азербайджана и Пакистана, внесли значительный вклад в благосостояние и прогресс наших народов.

На встрече подчеркивалось, что деятельность Межправительственной совместной комиссии имеет большое значение для дальнейшего укрепления двусторонних отношений, отмечалось, что успешно ведется работа по еще большему расширению многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в области эффективного обеспечения государственных интересов надежных партнеров и братских стран.