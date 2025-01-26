В столичном поселке произошел взрыв в частном жилом доме, есть пострадавший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в частном жилом доме в поселке Мардакян Хазарского района Баку.

Как сообщили в ведомстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной ситуации на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в двухкомнатном подсобном строении общей площадью 30 кв. м во дворе дома, принадлежащего физическому лицу.

В результате взрыва под воздействием ударной волны были разбиты стекла 2 припаркованных во дворе легковых автомобилей, нанесен ущерб строению, пострадал 1 человек.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты необходимые меры безопасности.