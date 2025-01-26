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​​​​​​​Откровенное признание Айгюн Кязимовой - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
​​​​​​​Откровенное признание Айгюн Кязимовой - ВИДЕО

26 января народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова отмечает день рождения – сегодня поп-диве исполнилось 54 года.

Уже стало традицией, что ежегодно в день своего рождения суперзвезда выпускает новую, ранее нигде не звучавшую песню и снятый на нее клип; не стал исключением и этот день рождения. В этот раз Айгюн Кязимова презентовала клип на песню «Etiraf» (музыка Исмаила Асадова, слова Наримана Аббасзаде и Исмаила Асадова) – в лирической песне народная артистка рассказывает свою историю восхождения на звездный Олимп, композиция посвящена 38летию творческой деятельности звезды.

Видеоклип «Etiraf» был снят в Турции режиссером Селимом Акаром, в сотрудничестве с которым ранее была снята серия клипов на абсолютные хиты А.Кязимовой. Пресс-служба певицы сообщает, что подготовка к съемкам велась в течение нескольких месяцев и в съемочном процессе приняла участие команда из более чем 150 человек – подчеркивается, что клип был снят одним дублем. Музыкальным продюсером проекта выступил Стефан Мгебришвили – песня была записана в сотрудничестве с Государственным симфоническим оркестром Грузии под руководством Николоза Рачвели.

Отметим, что специально для съемок видео народная артистка брала уроки сценического искусства у режиссера Угура Бабурхана. К съемкам также был привлечен азербайджанский дизайнер с мировым именем Руфат Исмаил, оказавший певице, с которой дружит долгие годы, всестороннюю поддержку.

«Видела, как мировые звезды осуществляют подобные проекты и удивлялась, как это у них получается. У меня всегда было большое желание представить такую работу. В этот день рождения я исполнила свою самую заветную мечту. Ждала несколько лет, чтобы записать песню именно с Государственным симфоническим оркестром Грузии, так как была большая очередь на запись. Эта песня – мое признание обо всем, что происходило в моей личной и творческой жизни за эти годы, моя исповедь о взлетах и падениях».

«İçim ağlasa da, qarşınızda borc bilib gülmüşəm gözəl libasda…» - признается Айгюн Кязимова в своей новой песне, клип на которую можно просмотреть ниже.

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