Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии, в первой половине дня на полуострове местами возможна изморось.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 6-9° тепла. Ожидается северо-восточный ветер. Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Утром, начиная с западных районов осадки будут постепенно прекращаться. Местами возможен туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем - 7-11° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорных районах - 10-15° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.