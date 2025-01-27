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Отец погибшего сотрудника посольства АР в Иране поедет на казнь убийцы его сына

First News Media13:10 - Сегодня
Отец погибшего сотрудника посольства АР в Иране поедет на казнь убийцы его сына

Ризван Аскеров, отец сотрудника посольства Азербайджана в Иране Орхана Аскерова, погибшего во время нападения на дипмиссию в январе 2023 года иранского гражданина Ясина Гусейнзаде, намерен присутствовать на казни последнего.

«Мы два года ждали вынесения этого приговора. Наконец, несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Верховный суд утвердил приговор о смертной казни убийцы. Боль останется в нашем сердце навсегда. Но то, что убийца моего сына понесет заслуженное наказание, приносит некоторое облегчение. Когда приговор будет приведен в исполнение – дело правоохранительных органов этой страны. Наверное, нас уведомят», - сказал Р.Аскеров.

«Я приму участие в казни убийцы моего сына. Во время казни хочу посмотреть в его глаза, это мое самое большое желание. Пусть он осознает, что любое действие имеет свою цену, и ему придется ее заплатить», - добавил он.

Р.Аскеров рассказал также о своих действиях на случай появления обращения о помиловании убийцы: «Пусть буду не я, но какой друг родитель помиловал бы его? Самый низкий человек не помилует убийцу своего ребенка. Причем того, кто совершил террор против этого государства, ворвался в посольство и собирался истребить там всех. Разве можно такого помиловать? Его следует наказать, и единственный путь для этого – казнь!»

Напомним, что в этот день ровно 2 года назад произошла террористическая атака на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападение совершил гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, который, ворвавшись в здание дипмиссии, застрелил из автомата Калашникова начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова и ранил еще двух противостоявших ему сотрудников - Васифа Тагиева и Махира Иманова.

Источник: Modern.az

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