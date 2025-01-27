Утренние вечеринки: Новый мировой тренд набирает популярность в Баку - ФОТО - ВИДЕО

В столице Азербайджана набирает популярность новый формат отдыха - утренние вечеринки (Morning Club), проходящие в кофейнях и стильных пространствах города.

Концепция Morning Clubs, зародившаяся в Нью-Йорке и Лондоне, теперь адаптирована под бакинский ритм жизни – в отличие от традиционных ночных клубов, здесь музыка играет с самого утра, а гости наслаждаются диджейcкими сетами, авторским кофе и лёгкими закусками.

Подобные мероприятия проходят в выходные дни, начиная с утра в самых популярных заведениях города, позволяют начать день в хорошей компании, зарядившись энергией для предстоящей недели.

В социальных сетях активно обсуждают утренние вечеринки - участники отмечают, что такие мероприятия дают необычный заряд бодрости. Многие говорят, что просыпаются, приходят на тусовку, танцуют, наслаждаются любимым кофе, знакомятся с новыми людьми и продолжают проводить день с отличным настроением.

Данный тренд, пришедший из Европы и США, уже прижился в Баку и продолжает набирать популярность, в этом вы сможете убедиться, просмотрев серию фото и видеокадров утренних вечеринок, прошедших в различных заведениях столицы.