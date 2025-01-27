Как не стать жертвой парковочного мошенничества в Баку? - ВИДЕО

Несмотря на то, что по воскресеньям парковка в Баку бесплатная в зонах, организованных Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), на улицах города продолжают действовать нелегальные парковщики в желтых жилетах.

Эти люди требуют деньги за стоянку с водителей, хотя не имеют на это никаких прав.

Как сообщили Xəzər Xəbər в пресс-службе AYNA, требования оплаты парковки наличными являются абсолютно незаконными. Однако многие водители отдают деньги, чтобы избежать неприятностей и быстрее найти свободное место для парковки. Лжепарковщики злоупотребляют этой ситуацией, передает 1news.az.

Несмотря на существующие законные штрафы за незаконную организацию парковки и вымогательство, эти самозванцы чувствуют себя в безопасности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штрафы для физических лиц могут достигать 200 манатов, для должностных - 500 манатов, а для юридических лиц - до 2 000 манатов. В случае особо серьезных нарушений нарушители могут быть подвергнуты административному аресту сроком до 15 суток.

В AYNA также напомнили, что в случае столкновения с незаконными требованиями граждане должны незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

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