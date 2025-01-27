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В Баку почтена память жертв Холокоста - ФОТО

First News Media14:40 - Сегодня
В Баку почтена память жертв Холокоста - ФОТО

Бакинский международный центр мультикультурализма (БМЦМ) организовал 27 января круглый стол на тему «Холокост глазами современников».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала минутой молчания была почтена память героических сынов и дочерей Азербайджана, погибших в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность нашей страны, жертв Ходжалинского геноцида и Холокоста.

Выступивший на круглом столе исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов заявил, что Холокост - одна из самых позорных страниц в истории человечества.

Напомнив, что в разные периоды истории против азербайджанского народа совершались акты геноцида, исполнительный директор заявил, что «мы не забудем ни Холокост, ни Ходжалы». Выразив свое сожаление по поводу распространения исламофобии и антисемитизма в некоторых европейских странах, Раван Гасанов заявил, что политизация вопросов религии и свободы недопустима.

Отметив, что евреи комфортно и независимо живут в нашей стране, он добавил, что некоторые из них отдали свою жизнь в борьбе за свободу Азербайджана.

Посол Израиля в нашей стране Джордж Дик подчеркнул, что участники мероприятия собрались сегодня, чтобы почтить память евреев, погибших в результате Холокоста, и всех жертв нацистского гнета. Он также выразил почтение памяти более 300 тысяч азербайджанцев, погибших во Второй мировой войне.

«Мы, следуя примеру Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Марокко и, самое главное, Азербайджана, молимся за будущее, в котором больше народов будут выбирать мир. Азербайджан является маяком, который показывает, как люди всех религий могут сосуществовать в регионе в условиях гармонии и свободы. Благодарю Азербайджан от имени израильского народа», - добавил Дж.Дик.

Другие выступившие на мероприятии также отметили, что геноциды и массовые убийства – это действия против человечности, которые не укладываются ни в рамки религии, ни в рамки закона. Подчеркивалось, что принадлежность людей к какой-либо религии не должна становиться причиной их гибели.

С сожалением было доведено до внимания, что в некоторых стремящихся защитить либеральные ценности странах до сих пор наблюдаются случаи антисемитизма.

Отметим, что согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года, ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Во время Холокоста было убито более 6 миллионов евреев, из которых 1,5 миллиона были детьми.

В мероприятии приняли участие преподаватели вузов, а также руководители действующих в Азербайджане национальных и религиозных общин.

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