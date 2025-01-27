Международный Фронт деколонизации выбрал Железный Кулак Президента Ильхама Алиева своим символом

Одним из решений, принятых на состоявшемся 23-24 января в Канаки (Новая Каледония) конгрессе Международного Фронта деколонизации, объединяющего территории, являющиеся колониями Франции, стало определение официального символа Фронта.

Как сообщает АПА, Железный Кулак, ставший символом прекращения оккупации азербайджанских земель, отныне является символом борьбы против колониализма.

Международный Фронт деколонизации выбрал Железный Кулак Президента Ильхама Алиева в качестве своего символа.

Напомним, Международный Фронт деколонизации был создан в июле 2024 года в Баку представителями последних французских колоний при поддержке Бакинской инициативной группы.

Источник: АПА