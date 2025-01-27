В Азербайджане арестован мужчина, устроивший беспорядки с ружьем в мечети

В Хачмазском районе арестован мужчина, устроивший беспорядки в местной мечети.

Как передает 1news.az со ссылкой на teleqraf.com, районный суд вынес приговор в отношении жителя города Ф.Велиева (1994 г.р., фамилия изменена — ред.). Он признан виновным по статье 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых как оружие) УК Азербайджана.

Велиев, находившийся под надзором полиции на протяжении всего следствия и суда, получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Он был арестован в зале суда.

Инцидент произошел в селе Гобугырагы Хачмазского района, где Велиев, взяв охотничье ружье из дома, положил его в свой автомобиль Hyundai i30 и отправился в мечеть села. Войдя в помещение, он начал угрожать людям и имаму, шуметь и выражаться нецензурно. Согласно данным следствия, во время инцидента Велиев не открыл огонь.