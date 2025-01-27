Как не стать жертвой брачных аферистов в сети?

В последнее время в социальных сетях наблюдается тревожная тенденция — стремительный рост сайтов знакомств, где одинокие люди, ищущие свою вторую половинку, рискуют стать жертвами обмана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, мошенничество строится по простому, но эффективному сценарию. Заполнив анкету на сайте, пользователю вскоре сообщают, что для него найден идеальный партнёр. Однако есть одно условие — для получения контактов предполагаемой половинки нужно внести плату. Комментарии пользователей, ставших жертвами обмана, подтверждают масштаб проблемы — многие попадают в сети брачных аферистов.

Социолог Узеира Шафиев отмечает, что такие публикации в соцсетях наносят удар по моральным устоям общества.

Эксперты в области информационных технологий Фархад Миралиев и Асиф Рзаев предупреждают о высоком риске стать жертвой мошенников. Владеющие фейковыми страницами аферисты заманивают людей обещаниями поиска идеального партнера, требуют предоплату за «услуги», а затем либо блокируют пострадавшего, либо продолжают вымогать деньги.

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