В Баку пациент скончался после процедуры промывания кишечника

В Баку в одной из клиник скончался пациент.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Musavat.com, Джейхун Акиф оглу Сулейманов, 1988 года рождения, скончался в клинике «Medilife».

Ранее Дж.Сулейманов обратился в клинику «Stimul», расположенную в поселке Бакиханов, для проведения гидроколонотерапии (промывание кишечника), поскольку у него были проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Однако в клинике «Stimul» не оказалось анестезиолога, поэтому его направили в клинику «Medilife».

После проведения процедуры промывания кишечника врачом Ляман Хасиевой в клинике «Medilife», спустя несколько часов Джейхун Сулейманов скончался. Точной информации о причине смерти семье покойного не предоставили. По предварительным данным, у мужчины поднялось артериальное давление. Он был женат и имел двоих детей.

По данному факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.