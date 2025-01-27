«Sehrli Şans Gecəsi» – большие нововведения от «Аzərlotereya» - ФОТО

Оператор легальных лотерей и спортивных ставок в стране – "Аzərlotereya" – открывает новую страницу в сфере лотерей с инновационным подходом и широким спектром новшеств, предлагаемых игрокам.

На презентации под названием "Sehrli Şans Gecəsi" были представлены обновленные логотипы тиражных лотерей компании, а также обновленный официальный веб-сайт, что стало приятной новостью для игроков.

Одним из главных нововведений стала лотерея “Beşdə 5”, которая заменяет игру "Meqa 5/36". В этой лотерее игроки могут выбрать 5 любимых чисел из 36 и ежедневно иметь шанс выиграть крупный приз в размере 50 000 манатов. Уже за последние две недели в “Beşdə 5” трижды выигрывался приз в 50 000 манатов.

Кроме того, в лотерее "4+4" игроков ожидает джекпот свыше 500 000 манатов, а в “Super Keno” главный приз составляет 1 000 000 манатов.

Далее на "Sehrli Şans Gecəsi" был представлен полностью обновленный официальный веб-сайт "Аzərlotereya". Теперь пользователи могут играть в лотереи онлайн и проверять свою удачу на сайте Azerlotereya.com, что значительно упрощает процесс.

Председатель правления "Аzərlotereya" Осман Каракуш, выступая на мероприятии, рассказал о многочисленных достижениях компании за последние три года и о социальных проектах, способствующих развитию общества. Было отмечено, что компания благодаря прозрачной деятельности и современному инновационному подходу предлагает клиентам увлекательные и захватывающие игры на удачу.

На мероприятии также говорилось о долгой истории лотерейных игр под девизом "Любимые числа меняют жизнь". Завершился вечер музыкальной шоу-программой, добавив атмосферу праздника и радости.

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