На алжирском телеканале продемонстрирован очередной документальный фильм об Азербайджане

На популярном алжирском телеканале Elwatania TV алжирский журналист Рунаг Ханфар представил очередной документальный фильм об Азербайджане.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Алжире, в документальном фильме были продемонстрированы исторические памятники, культура, уникальная природа и национальные блюда нашей страны. В экранном произведении рассказывается и о туристических возможностях, изысканной кухне, природе, музыке, искусстве ковроткачества и богатой архитектуре Азербайджана.

В фильме алжирский журналист представил зрителям Ичеришехер, Приморский национальный парк, архитектурные памятники нашей страны.

Отметим, что уже состоялся показ первой части фильма, состоящего из двух частей. Это уже третий фильм об Азербайджане, показанный по алжирским телеканалам в январе текущего года.