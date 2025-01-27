В результате ДТП в Хачмазском районе пострадали мать и дочь

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, в результате наезда автомобиля пострадали А. Керимова (2001 г.р.) и ее мать, Т. Аскарова (1971 г.р.).

Пострадавшие были госпитализированы. По их словам, их сбил человек по имени Араз который несколько дней назад сделал предложение А. Керимовой, но получил отказ от семьи девушки. Они утверждают, что наезд был совершен умышленно.

По факту ведется расследование.