Айгюн Кязимова отпраздновала день рождения - ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова вновь собрала близких друзей и коллег, чтобы отметить свой день рождения – 26 января поп-диве исполнилось 54 года.

Певица известна своим креативным подходом к праздникам, и каждый год удивляет гостей новым форматом торжества – в этот раз вечер превратился в музыкальное шоу с живыми выступлениями. Для создания атмосферы были приглашены специальные артисты, а приглашённые звёзды могли не только наслаждаться выступлениями, но и сами по желанию выходить на сцену.

Айгюн Кязимова также не осталась в стороне - она присоединилась к друзьям, исполнив дуэты с коллегами и радуя публику своей неподражаемой энергией и позитивом.

Особым моментом вечера стала ежегодная премьера нового видеоклипа, которая стала уже доброй традицией – в этом году А.Кязимова представила клип на песню «Etiraf» (Признание), чем не только приятно удивила поклонников и гостей, но и растрогала многих до слез, так как в песне и видео рассказывается история жизни и творчества звезды.

Тёплая атмосфера, яркие эмоции и живая музыка сделали этот вечер незабываемым для всех присутствующих – как прошел день рождения Айгюн Кязимовой, можно увидеть, просмотрев нижеприведенные фото и видео, которыми гости вечера делились в социальных сетях.