Глава ГТК отреагировал на задержку зарплат сотрудников

В последние дни в СМИ распространилась информация о том, что сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана уже три месяца не могут получить свою заработную плату.

Причины задержки выплат при этом не называются.

Председатель ГТК Шахин Багиров прокомментировал ситуацию gununsesi.info.

«Есть некоторые технические вопросы. Как только они будут решены, все получат свою зарплату. Нет необходимости создавать ажиотаж по этому поводу», - заявил глава данной структуры.