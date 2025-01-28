Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией Королевства Саудовская Аравия

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия во главе с начальником Генерального штаба генералом Файядом бин Хамедом Аль-Рувайли.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией основаны на дружбе и братстве. Было подчеркнуто, что руководство Азербайджана уделяет особое внимание развитию этих отношений и держит их в центре внимания.

Генерал Файяд бин Хамед Аль-Рувайли поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Гость подчеркнул исключительную значимость подобных визитов в расширении двустороннего военного сотрудничества.

На встрече также были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в Генеральном штабе, после прохождения перед почетным караулом были исполнены государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Королевства Саудовская Аравия.

На встрече в Генеральном штабе стороны выразили уверенность в развитии двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, была особо отмечена важность обмена опытом между нашими странами.

На встрече были обсуждены вопросы расширения двустороннего военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи гостям был представлен брифинг о реформах в Азербайджанской армии, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и внедряемых новшествах, об Отечественной войне, увенчавшейся славной победой Азербайджанской армии, и других успешных операциях.

Представителям Вооруженных сил Королевства Саудовская Аравия также была предоставлена подробная информация о пунктах управления, даны ответы на интересующие их вопросы.