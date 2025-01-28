В Азербайджане слова гадалки довели девушку до шизофрении

«Недавно в приют привезли женщину, чье поведение вызвало у нас серьезное беспокойство. Она целыми днями плакала, не отходила от края балкона, не могла спать по ночам и иногда без видимой причины начинала смеяться. Обеспокоенные этим, мы направили ее на обследование в больницу, где врачи поставили диагноз — шизофрения и острое психическое расстройство».

Как сообщает 1news.az, об этом рассказала на своей странице в Facebook руководитель Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова.

«Родственники женщины поделились её историей. Оказавшись у гадалки в 17 лет, она услышала фразу: «Я вижу в вашем доме две черные палатки». После этих слов девушка отказалась входить в дом, и её психическое состояние стало быстро ухудшаться», — говорится в публикации.

В настоящее время сотрудники приюта ищут возможность перевести женщину в специализированную клинику для необходимого лечения.