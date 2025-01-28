Прекращена дипломатическая деятельность 1-го секретаря посольства Азербайджана в Греции, утверждавшего о своем избиении

Деятельность на дипломатической службе первого секретаря посольства Азербайджана в Греции прекращена.

Об этом сообщили в МИД АР в ответ на запрос АПА.

Отмечается, что сотрудник по имени Рахман Шахгусейнли действительно работал первым секретарем в посольстве Азербайджанской Республики в Греции. На основании переданной МИД информации о некоторых его действиях, противоречащих дипломатической службе, ведомство провело соответствующее служебное расследование.

В ходе расследования, проведенного с получением объяснений от Рахмана Шахгусейнли и других лиц в течение нескольких месяцев, выяснилось, что Р.Шахгусейнли совершил действия, не соответствующие требованиям к сотрудникам органов дипломатической службы.

Кроме того, утверждения о том, что он подвергался физическому давлению со стороны посла и другого сотрудника, о чем Шахгусейнли отметил в своей жалобе, не соответствуют действительности.

На основании проведенного расследования и доказанных фактов данный сотрудник был отозван из посольства в сентябре 2024 года и уволен с дипломатической службы.

Указанный бывший сотрудник допускал и другие нарушения во время своей работы в центральном аппарате МИД, в результате чего в ноябре 2021 года ему был вынесен выговор.