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В Центр содержания мигрантов могут приглашаться священнослужители для проведения обрядов

First News Media17:20 - Сегодня
В Центр содержания мигрантов могут приглашаться священнослужители для проведения обрядов

По просьбе иностранцев и лиц без гражданства, находящихся в Центре содержания незаконных мигрантов, для проведения религиозных обрядов могут быть приглашены священнослужители религиозных образований, зарегистрированных в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Азербайджана.

Как сообщает АПА, это отражено в поправках в Миграционный кодекс, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно кодексу, иностранцам и лицам без гражданства, содержащимся в Центре, будет гарантирована свобода совести и вероисповедания. Они имеют право совершать религиозные обряды, пользоваться религиозной литературой.

Руководитель Центра создаст соответствующие условия для совершения религиозных обрядов.

Совершение религиозных обрядов в помещениях для проживания, где содержатся иностранные граждане и лица без гражданства, или в помещениях, специально отведенных для этих целей, не должно нарушать права других содержащихся в Центре иностранных граждан и лиц без гражданства.

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