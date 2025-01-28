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Бакметрополитен готовится к переходу на новое расписание

Фаига Мамедова17:33 - Сегодня
Бакметрополитен готовится к переходу на новое расписание

Переход на цифровые технологии в столичном метрополитене — одна из ключевых задач в ближайшем будущем. Однако, учитывая сложность подземной транспортной системы, которая состоит из множества взаимосвязанных компонентов, работы по внедрению новых технологий будут осуществляться поэтапно.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» в ответ на запрос Baku.ws.

В компании подчеркнули, что внедрение цифровых решений должно полностью соответствовать требованиям безопасной эксплуатации метро, включая управление движением поездов и пассажирские потоки.

«Цифровизация Бакметрополитена будет базироваться на важнейших диагностических данных для каждой отдельной области и призвана быть эффективным и значимым шагом. Также планируется переход на динамическое расписание, что поможет оптимизировать регулирование пассажиропотока. После пандемии число пассажиров в метро значительно возросло: в 2023 году было перевезено почти на 10 миллионов человек больше, чем в предыдущем году. В 2024 году количество пассажиров составило более 230 миллионов», — добавили в пресс-службе.

Также было указано, что интервал движения поездов определяется в соответствии с осенне-зимним графиком и направлениями пассажиропотока.

«Особое внимание уделяется техническим возможностям инфраструктуры бакинского метрополитена. В рабочие дни на участке «Ахмедли» — «28 Мая» в утренние часы с 07:00 до 10:00 и в вечернее время с 17:30 до 19:30 действует двухминутный интервал. Поскольку линии пересекаются на станции «28 Мая», интервалы на направлениях «Дарнагюль» и «Ичеришехер» удваиваются.

Также важно учитывать другие аспекты. В текущих условиях одним из главных приоритетов остается регулирование пассажиропотока. Для этого на «зеленой» и «красной» линиях в часы пик вводятся корректировки в расписании поездов.

Для управления потоком на станциях «20 Января» и «Иншаатчылар» два состава в утренние часы возвращаются с «Мемар Аджеми». На станциях «Насими», «Азадлыг проспект» и «Дарнагюль» интервалы увеличиваются и достигают более 8 минут.

Кроме того, в утренние часы без пассажиров отправляется один поезд от «Нефтчиляр» до «Кёроглу», чтобы оптимизировать поток на наиболее загруженной станции.

Днем наблюдается высокая нагрузка на станции «28 Мая», и один резервный поезд без пассажиров направляется сюда из электродепо.

Эти меры уже демонстрируют положительный эффект. В настоящее время продолжаются исследования других возможных вариантов регулирования и мониторинга пассажиропотока. Оптимизация с использованием современных технических средств будет продолжена», — заключили в пресс-службе.

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