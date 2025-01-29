​​​​​​​Профессор Ирада Гусейнова: История Азербайджана наполнена примерами, когда истинное лидерство проявлялось в самые сложные и трагические моменты

Известный всему мировому сообществу инцидент с самолетом ЗАО «Азербайджанские авиалинии», произошедший 25 декабря 2024 года, перевернул сердца и умы как у нас в стране, так и далеко за ее пределами.

В тот день экипаж самолета подвергся суровому экзамену на стойкость, мужество и профессионализм. Что заставляет людей в мгновение, когда судьба висит на волоске, забыть о страхе и действовать на грани возможного? Долг? Инстинкт? Воспитание? Или это великая тайна человеческого духа, который раскрывается только перед лицом смертельной угрозы? Эти вопросы становятся основой для глубоких размышлений даже спустя месяц после того происшествия.

О том, как эта трагедия вплетается в национальную память Азербайджана, о героизме, высокой оценке, данной действиям экипажа, и уроках, которые эта трагедия преподала всем нам, мы поговорили с заведующей кафедрой истории народов Кавказа Бакинского государственного университета, доктором исторических наук, профессором, Заслуженным учителем Азербайджанской Республики Ирадой ханым Гусейновой.

- Ирада ханым, в эти дни проходит практически месяц с того трагического дня, когда произошел инцидент с самолетом азербайджанской компании AZAL. В те минуты, когда судьба десятков людей висела на волоске, пилоты и весь экипаж проявили не только профессионализм, но и невероятную самоотверженность. Как Вы считаете, что движет человеком в такие мгновения: долг, инстинкт, воспитание или нечто большее - величие духа, которое проявляется только в самых критических ситуациях?

-Величие духа часто проявляется в самые трагические и судьбоносные моменты, когда перед человеком встает выбор: поддаться страху или превзойти себя ради спасения других. 25 декабря стало днем, который войдет в историю Азербайджана не только как трагедия, но и как ярчайший пример человеческого мужества. Инцидент с самолетом компании AZAL потряс всех, но именно в этом мраке засиял свет героизма – пилоты, экипаж и руководство страны показали, что значит верность долгу, человечность и ответственность.

События тех минут, ставших испытанием для десятков людей, вышли за рамки технических факторов и аварийных протоколов. Это история о стойкости и самоотдаче, о людях, которые ценой собственной жизни отстаивали право других на жизнь. Поступки этих героев вновь напомнили, что главное в человеке – не его статус или профессия, а внутреннее величие, готовность принять вызов судьбы и идти до конца.

Иногда небо испытывает человека, и только самые стойкие выдерживают его суровое испытание. Так случилось 25 декабря, когда самолет «Азербайджанских авиалиний» подвергся внешнему воздействию в результате противовоздушной атаки и произошла разгерметизация в салоне воздушного судна, что практически привело к его неуправляемости.

В тот роковой миг решалась судьба 67 жизней, и именно мужество пилотов стало последним оплотом надежды. Их подвиг – не просто результат профессионализма. Это великая история о людях, которые в мгновение опасности сумели взять на себя бремя спасения других. Пилоты - Игорь Кшнякин и Александр Калянинов – и бортпроводница Хокюма Алиева, до последнего вздоха боровшиеся за жизни пассажиров, стали символом стойкости, который навечно останется в сердцах азербайджанского народа. Их мужество озаряет нас, как путеводный маяк, напоминая, что даже в самой кромешной тьме возможно найти свет. И когда земля Актау приняла самолет, который словно птица с раненым крылом все же нашел в себе силы дотянуть до спасительного берега, это стало ярчайшим доказательством силы человеческого духа и воли.

-Как отражает эта трагедия гуманистические ценности и роль героизма в национальной памяти Азербайджана?

-Начнем с того, что самым лучшим выражением уважения к гуманистическим ценностям явилось отношение ко всему произошедшему руководства нашей республики, которое сразу же высоко оценило героизм наших пилотов и членов экипажа. Соответствующее Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о награждении героев, проявивших высочайший профессионализм и самоотверженность в условиях катастрофы, символизирует глубокую гуманитарную ценность, заложенную в основе азербайджанского общества. Оно является торжественным признанием тех, кто, жертвуя собой, выполняет свой долг перед людьми и Родиной, и ярким примером того, как ценности человечности и профессиональной доблести становятся фундаментом государственной политики. Это – не только трагедия, но и напоминание о силе человеческого духа, который проявляется в самых экстремальных условиях. Самоотверженные действия пилотов и экипажа, ценой своей жизни спасших часть пассажиров, становятся символом героизма и несгибаемой воли. Каждый из них в этот критический момент превратился в воплощение чести, мужества и верности своему долгу.

Награждение званиями «Национальный Герой Азербайджана» и орденом «Рашадат» 1-й степени не только подчеркивает величие совершенных подвигов, но и взывает к нашему коллективному чувству справедливости и благодарности. Этот акт признания со стороны главы государства демонстрирует, что героизм и преданность своему народу никогда не остаются незамеченными, а подвиги таких людей становятся частью национальной памяти. Мы склоняем головы перед памятью Игоря Кшнякина, Александра Кальянинова и Хокюма Алиевой, которые отдали свои жизни ради спасения других. Их имена навсегда останутся в сердцах нашего народа как символы беспримерной храбрости и человечности. Также выражаем глубокую признательность бортпроводникам Зульфигару Асадову и Айдан Рагимли, чьи действия в условиях катастрофы заслуживают большого уважения. Этот трагический эпизод вновь показывает, что гуманизм, единство и преданность долгу остаются основополагающими принципами, которые объединяют людей, независимо от их национальности, вероисповедания или профессии. Азербайджан гордится своими героями и с глубочайшим уважением чтит их память и подвиги. Именно через такие акты признания героизма государство подтверждает свою приверженность идеалам гуманности, уважения к жизни и справедливости. Пусть память о героях станет вдохновением для новых поколений, воспитывая в них силу духа, чувство ответственности и неуклонную веру в торжество человеческой добродетели. Поэтому еще раз хочу отметить ту заботу и внимание, которые глава государства Президент Ильхам Алиев оказал погибшим и пострадавшим незамедлительно и по горячим следам.

- Как вы считаете, какие качества лидера наиболее важны в кризисных ситуациях, и какие уроки можно извлечь из примеров Гейдара Алиева и Ильхама Алиева для формирования современной модели истинного лидерства, основанного на ответственности, самоотдаче и преданности своему народу?

-История Азербайджана изобилует примерами, когда истинное лидерство проявлялось в самые сложные и трагические моменты. Президент Ильхам Алиев, следуя примеру своего отца, общенационального лидера, Гейдара Алиева, всегда демонстрирует, что ничего важнее благополучия и безопасности своего народа не существует. Такие поступки становятся яркими доказательствами того, что лидер, действительно преданный своему народу, всегда рядом с ним в трудные времена, разделяет его боль и принимает на себя ответственность за принятие решений. Последний пример произошел, как раз тогда, когда Президент Ильхам Алиев отправился в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите СНГ. Узнав о трагедии с самолетом компании AZAL, глава государства немедленно прервал свою поездку и дал указание вернуться в Баку. Находясь еще в воздухе, глава государства провел первые телефонные консультации, обсудил с премьер-министром меры, которые необходимо предпринять незамедлительно, и поручил создать комиссию для расследования причин катастрофы.

По возвращении в Баку, глава государства сразу же провел совещание и обратился к народу, выразив глубокие соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что эта трагедия – не только утрата для семей, но и боль всего азербайджанского народа, с которой он, как лидер, разделяет общую скорбь. При этом Президент Ильхам Алиев принял решение направить делегацию в Актау для помощи пострадавшим и расследования обстоятельств трагедии. Также была сформирована группа азербайджанских врачей, которые незамедлительно вылетели в Казахстан для оказания медицинской помощи.

Кстати, все это напомнило мне один эпизод из жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева. Когда 31 августа 1986 года самый большой круизный лайнер Советского Союза «Адмирал Нахимов» потерпел крушение в Черном море вблизи Новороссийска, тем самым став символом трагедии и человеческого горя, великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев возглавил расследование и взял на себя не только ответственность за поиск истины, но и за человеческие судьбы. Его голос, спокойный и уверенный, был для многих как свет маяка в бурном море, как рука помощи, протянутая тем, кто потерял близких. Наряду с тем, что великий лидер оперативно решал неотложные стратегические задачи по данному факту, он с большим трепетом, вниманием, любовью относился каждому человеку, пострадавшему в этой трагедии.

Его слова, сказанные тогда в зале встреч с родственниками погибших, разошлись эхом по всему Союзу: о халатности, которая оборачивается трагедиями, о том, что правда должна быть услышана, какой бы горькой она ни была. Это была позиция лидера, который знал, что молчание -это предательство по отношению к пострадавшим. И именно благодаря вмешательству великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева правда о трагедии стала достоянием общественности, а спасательные работы обрели поддержку на высшем уровне. Следует отметить, что в то время будучи первым руководителем страны Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев находящийся в поездке по Краснодарскому краю, даже не соизволил заехать в Новороссийск и выразить соболезнование родственникам погибших. В противовес этому, качества присущие Гейдару Алиеву верность принципам, неравнодушие, бескомпромиссность снискали большую любовь и уважение всего народа выдающемуся государственному и политическому деятелю Гейдару Алиеву.

Президент Ильхам Алиев, сын великого Гейдара Алиева, продолжает его путь, сохраняя те же ценности: заботу о каждом человеке, решимость в любых испытаниях, стремление сделать страну сильным и защищенным.

Это связь прошлого и настоящего, где имя Гейдара Алиева навсегда остается символом человечности, силы и справедливости.

Мы в очередной раз убедились в этом, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев в 2000 году продемонстрировал непревзойденную самоотдачу и преданность народу. Во время довольно сильного для нашей страны землетрясения, произошедшее ночью в Баку, взбудоражившее все население республики, великий лидер, несмотря на сложность ситуации, немедленно вернулся в свой кабинет и был на своем посту.

Для Гейдара Алиева, как и для его сына, не существовало понятия «личное время» в моменты, когда народ нуждался в его поддержке. Он прибыл на рабочее место, откуда лично управлял ситуацией. В те дни его действия стали символом того, как должен вести себя истинный лидер, который не прячется за высокими кабинетами, а идет к народу и стоит рядом с ним в трудные времена.

На фоне такой высокой самоотверженности великого лидера я еще раз вспоминаю его антипода Михаила Горбачева. В апреле 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, Горбачев проявил равнодушие к катастрофе, последствия которой затронули жизни миллионов людей. В то время как тысячи семей страдали от радиации, руководство Советского Союза долгое время замалчивало правду, не предпринимая должных мер для спасения пострадавших и минимизации вреда и разрушительных последствий трагедии.

Данные примеры ясно демонстрируют разницу между истинным лидером и случайным, некомпетентным политиканом. Там, где Горбачев выбирал бездействие и бюрократическую риторику, Гейдар и Ильхам Алиевы действовали решительно, с сердцем, болеющим за свой народ.

История показывает, что истинный лидер не только управляет страной, но и становится опорой для своего народа в самых тяжелых ситуациях. Будь то трагедия, как в Актау, или крушение лайнера «Адмирал Нахимов», землетрясение в 2000 году в Баку, Гейдар Алиев и Ильхам Алиев неизменно демонстрируют, что народ – главная ценность для государства. Их действия, основанные на преданности, ответственности и сострадании, остаются примером для нынешних и будущих поколений лидеров.

-Ирада ханым, как вы считаете, насколько оперативные действия международного сообщества могут повлиять на установление справедливости в подобных ситуациях, и какие шаги, на ваш взгляд, следует предпринять для предотвращения подобных инцидентов в будущем?

-Авиационная безопасность – это не только техническая, но и гуманитарная проблема, связанная с жизнью, достоинством и правами человека. Подобные трагические инциденты, как случай с самолетом компании AZAL, напоминают всему миру о том, что защита пассажиров и экипажа должна быть приоритетом для каждого государства и международного сообщества.

Считаю, что на международном уровне необходимо ужесточить контроль над применением военных технологий в гражданском воздушном пространстве. Расширить полномочия и ответственность международных организаций. Создать глобальный механизм ответственности. Необходимы четкие протоколы, регулирующие порядок признания вины и выплаты компенсаций пострадавшим сторонам. Это не просто акт справедливости, но и мощное предупреждение будущим нарушителям, поскольку каждая страна будет понимать, что несет ответственность за действия, ставящие под угрозу безопасность гражданской авиации.

Ведь этот вопрос – вопрос сохранения жизни, уважения человеческого достоинства и построения мирного, справедливого и гуманного мира. Азербайджан, будучи государством с глубоким чувством ответственности за своих граждан, способен внести значительный вклад в этот процесс, предлагая инициативы, которые объединят международное сообщество в борьбе за безопасность неба.

Еще раз хочу отметить, что как и в военное время, к примеру в период 44-дневной Отечественной войны, так и мирное время сыны и дочери нашего народа демонстрирует высокие идеалы героизма и патриотизма. Наш народ на протяжении всей своей истории неизменно демонстрировал высокий дух героизма и патриотизма, который является неотъемлемой частью национального самосознания. Особенно ярко это проявилось в период 44-дневной Отечественной войны, когда доблестные, славные сыны Азербайджана отважно защищали родную землю, проявляя беспримерное мужество, силу воли и стойкость. Их подвиги вписаны золотыми буквами в историю, летопись нашего государства, став символом единства и непоколебимой веры в справедливость.

Эти добродетели не угасают и в мирное время. Сегодня героизм наших соотечественников находит отражение в каждодневной работе на благо Отечества, в самоотверженном труде, стремлении поднимать на новые высоты авторитет нашей страны на международной арене. Патриотизм азербайджанцев живет в их сердцах и поступках – от заботы о будущем поколении до преданности национальным, духовным ценностям, традициям и культуре.

Героизм и патриотизм наших соотечественников – мощная сила, которая объединяет общество и ведет нас к светлому будущему. И каждый шаг, сделанный ими, будь то на поле боя или в мирных начинаниях, становится частью великой летописи народа, который никогда не преклоняет колени перед трудностями, а с гордостью, уверенно смотрит в будущее, руководствуясь высокими идеалами чести, достоинства и любви к Родине.

- Ирада ханым, благодарю вас за интересную беседу.

Беседу вел Абульфаз Бабазаде заместитель главного редактора газеты «Бакинский рабочий», член Союза журналистов Азербайджана.