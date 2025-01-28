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Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:15 - Сегодня
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку произошел пожар, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Как сообщили в МЧС, благодаря принятым мерам пожар, вспыхнувший в шахте шестнадцатиэтажного жилого дома, был оперативно потушен, удалось избежать распространения огня на квартиры.

При пожаре были спасены 3 человека, эвакуированы 36 жильцов здания, в том числе 12 детей.

В результате пожара сгорели электрические кабели в шахте между 10-м и 15-м этажами здания.

Квартиры были защищены от огня.

18:31

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе Баку.

Как говорится в собщении МЧС, на место происшествия были направлены спасатели министерства.

Работы по тушению огня продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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