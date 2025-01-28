Комиссия Милли Меджлиса выступила с заявлением о внешних угрозах

Комиссия Милли Меджлиса Азербайджана против иностранного вмешательства и гибридных угроз в рамках своих полномочий проводит анализ защиты нашего государства от внешних угроз, его целостности и безопасности, а также злонамеренной деятельности, которая может угрожать единству азербайджанского народа и национальным духовным ценностям, и готовит рекомендации по их разоблачению и предотвращению.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

В ходе мониторинга были изучены цели и особенности дезинформационных и информационных операций, проводимых через социальные медиа платформы в основном с территории соседнего государства, выявлена сеть, систематически и организованно участвующая в антиазербайджанской кампании.

В кампанию было вовлечено более 300 аккаунтов, из которых 124 действуют в Facebook, 67 - в Instagram, 67 - в Telegram, 32 - в YouTube, 10 - в X и на других социальных платформах.

В ходе расследования было обнаружено, что ведется скоординированная вредная и радикальная религиозно-идеологическая пропаганда, направленная на создание раздора между нашими гражданами а также на поляризацию в обществе, изменение конституционного строя государства и формирование недоверия к государственным институтам.

"Комиссия по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам призывает наших граждан не верить ложной и фейковой информации. Отчет о результатах мониторинга будет представлен соответствующим государственным органам для принятия необходимых мер", - говорится в заявлении.