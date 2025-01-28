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Tegeta Motors Baku устроила информационный тур для заказчиков на завод JCB в Великобритании - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
Tegeta Motors Baku устроила информационный тур для заказчиков на завод JCB в Великобритании - ФОТО

Tegeta Motors Baku, которая является эксклюзивным представителем JCB в Азербайджане, организовала информационный тур для заказчиков британского бренда.

Тур прошел в Великобритании, и гости имели возможность осмотреть заводы JCB. Визит включал в себя экскурсии в головном офисе, на роботизированных складах и в музеи JCB. Гости ознакомились с историей бренда, процессом производства и инновационными технологиями.

В туре, прошедшем в Великобритании с 15-го по 19 января включительно, приняли участие представители ведущих строительных компаний Азербайджана, которые принимают активное участие в различных инфраструктурных проектах государства.

Иракли Хачапуридзе, региональный менеджер по развитию бизнеса: «Мы вместе с нашими партнерами получили достаточно интересный опыт. Мы осмотрели наиболее масштабные из 11 высокотехнологичных заводов JCB в Великобритании, такие как заводы по производству экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков, экскаваторов и дорожно-строительной техники.

Также мы ознакомились с роботизированным ультрасовременным складом World Parts Center, из которого большая часть мира снабжается запасными частями и агрегатами. Одним из преимуществ JCB по сравнению с конкурентами является то, что он сам производит основные агрегаты техники – это двигатель, трансмиссия, кабина, гидравлические цилиндры и др.

Мы постоянно пытаемся изучать нужды заказчиков и предлагать им приемлемые решения. Так, мы предлагаем клиентам не конкретные продукты, а комплексные решения, которые сделают их бизнес еще более эффективным. Нашей целью является налаживание долгосрочных партнерских отношений с нашими потребителями. Именно этому служит визит на завод JCB в Великобритании».

Целью визита было лучшее ознакомление заказчиков с историей бренда и самостоятельный осмотр процесса производства. Кроме того, это – немаловажный шаг для сохранения долгосрочных отношений и партнеров с JCB и усиления позиции бренда на местном рынке. Такого рода тур, впервые проведенный Tegeta Motors Baku, вызвал положительные отзывы участников.

На встрече в Великобритании также был рассмотрен план развития JCB в Азербайджане, что укрепит стратегическое сотрудничество и откроет новые перспективы для популяризации продукции.

Tegeta Motors Baku представляет британский бренд в Азербайджане с 2022 года. С этого времени ежегодные продажи компании перманентно растут. С 2024 года Tegeta Motors Baku смогла реализовать более ста единиц техники JCB, среди которых строительная, дорожно-строительная, сельскохозяйственная и складская техника. Что касается будущих планов компании, то они достаточно амбициозны и связаны с увеличением годовых продаж JCB в 2025 году минимум на 40%.

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