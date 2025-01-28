Письмо Общины Западного Азербайджана распространено как официальный документ ООН

Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по поводу известного выступления Левона Тер-Петросяна в 1993 году в качестве президента Армении.

Напомним, что в том выступлении он подтвердил, что этнические чистки и оккупация являются государственной политикой Армении, и назвал изгнание азербайджанцев из Армении историческим достижением.

«Наше письмо генеральному секретарю ООН относительно этого экстраординарного доказательства, подтверждающего, что государственная политика Армении является расистской, преступной против человечности и мира, было опубликовано в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Распространение упомянутого нами письма в качестве официальных документов высших органов ООН имеет большое значение с точки зрения определения ответственности Армении за указанные преступления в международно-правовой плоскости.

Община Западного Азербайджана продолжает прилагать усилия по доведению этого вопроса до сведения региональных структур, а также ООН и международных неправительственных организаций, которые позиционируют себя как защитники прав человека», - говорится в сообщении.