Водитель грузовика в Баку ломал стекло и кричал, обвиняя полицейского - ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых зафиксирована попытка водителя оклеветать полицейских.

Как сообщает 1news.az, на видео четко видно, как сотрудник Государственной дорожной полиции останавливает водителя грузовика. Вежливо представившись, он задает вопрос, почему тот нарушает правила и управляет автомобилем в неположенное время для грузовых машин. Полицейский напоминает, что водитель остановился у обочины, заметив его, и информирует, что машина будет направлена на штрафстоянку, а забрать её можно будет только вечером.

Услышав это, водитель грузовика резко начинает ломать стекло, ругаться, наносить себе раны, кричать, тем самым пытаясь привлечь к себе внимание общественности.