Опрос: Рейтинг партии Пашиняна падает, на втором месте – партия блогера

Только 11,3% граждан Армении готовы проголосовать за правящий «Гражданский договор», если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного армянским представительством Gallup International Аssociation среди из 1,1 тыс. граждан.

Опрос был проведен 20-22 января, сообщил на пресс-конференции глава представительства Арам Навасардян, передают армянские СМИ.

На втором месте рейтинга расположилась партия ДОК, созданная скандально известным видеоблогером Варданом Гукасяном («Дог»). За ДОК готовы проголосовать 6,8% опрошенных.

Замыкает тройку блок «Армения» второго президента Роберта Кочаряна с рейтингом в 6,5%.