Уралоглу: Анкара стремится к реализации проектов по Среднему коридору с Баку и Ташкентом
Турция вместе с Азербайджаном и Узбекистаном прилагает усилия для реализации проектов по Среднему коридору.
Об этом заявил министр транспорта и инфраструктур Турции Абдулкадир Уралоглу на проходящей в Анкаре второй трехсторонней встрече Азербайджана, Турции и Узбекистана.
Он отметил необходимость повышения сотрудничества особенно в направлении мультимодальных перевозок.
По словам Уралоглу, Турция придает особую важность участию в проектах транспортных коридоров.
Источник: АПА
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