Уралоглу: Анкара стремится к реализации проектов по Среднему коридору с Баку и Ташкентом

Турция вместе с Азербайджаном и Узбекистаном прилагает усилия для реализации проектов по Среднему коридору.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктур Турции Абдулкадир Уралоглу на проходящей в Анкаре второй трехсторонней встрече Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Он отметил необходимость повышения сотрудничества особенно в направлении мультимодальных перевозок.

По словам Уралоглу, Турция придает особую важность участию в проектах транспортных коридоров.

Источник: АПА