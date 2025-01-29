Москва подтвердила поддержку новых властей Сирии: Дамаск требует конкретных шагов

Новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» во время первого с момента падения режима экс-президента страны Башара Асада визита российской делегации.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«Российская сторона подтвердила свою поддержку происходящих позитивных изменений в Сирии. В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — говорится в сообщении.

Сирийская сторона в ходе переговоров заявила о необходимости «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам» в ходе восстановления отношений с Москвой.

Источник: Газета.ру