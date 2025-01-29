Парламенту Словакии вновь не хватило депутатов для голосования по вопросу о доверии Фицо

Из-за отсутствия необходимого числа депутатов парламент Словакии не смог провести заседание, на котором должен был обсуждаться вопрос о доверии правительству Роберта Фицо.

Об этом пишет портал Teraz.

Отмечается, что в зале находилось 58 депутатов от оппозиции. Для начала заседания необходимо присутствие минимум 76 депутатов.

Накануне парламент Словакии также не смог открыть сессию по вопросу о доверии правительству Фицо из-за отсутствия нужного количества депутатов.

15 января оппозиция в Словакии официально потребовала вынести вопрос о доверии Кабмину Фицо на голосование. Депутаты утверждали, что премьер «тащит Словакию куда-то в Москву», а также виновен в проблемах с экономикой и здравоохранением в республике.

Источник: Лента.ру