Тема «геноцида» инспирирована Москвой! Армения отказывается от прошлого?

Автор: Намик Алиев,

руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Несколько дней назад Пашинян сделал сенсационное заявление, намекнув, что обвинения в геноциде армян в Османской империи в 1915 году, выдвигаемые уже более ста лет, могут быть выдумкой, а сама эта тема - инспирирована Москвой после начала «холодной войны»: «Как получилось, что в 1939 году повестки «геноцида» армян не существовало? Почему в 1950 году эта повестка появилась?»

В этом заявлении премьер-министр Армении впервые ясно указал, что вопрос мнимого «геноцида» был использован Россией в рамках геополитической борьбы после окончания Второй мировой войны и развязывания «холодной войны». Одним из катализаторов этого послужило присоединение Турции к западному блоку. Иначе говоря, против кемалистской Турции спецслужбами Советского Союза было создано долговременное идеологическое оружие, которое сделало армянство заложником этого мифа, а также, используя армянскую диаспору, позволило манипулировать общественным мнением западного мира.

Наверняка, отставной президент США Байден, произнося несколько лет назад в одном из своих выступлений 24 апреля слово «геноцид», и не предполагал, что становится жертвой игры «советских» спецслужб и армянства.

Также следует отметить, что сей факт ничего не мог изменить в отношениях Турция-Армения, поскольку не в состоянии повлечь за собой никаких юридических последствий. Юридические последствия не могут наступить просто потому, что термин «геноцид» был введен в право Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года. До нее понятия «геноцид» как такового в юриспруденции не существовало. Неслучайно массовые убийства евреев в период Второй мировой называют Холокостом. Указанная конвенция не имеет обратной силы, поэтому распространить ее на события, имевшие место до момента ее вступления в силу, в том числе и в 1915 году, просто невозможно.

Турция, говоря о событиях 1915 года, всегда подчеркивает, что они не были «спланированной правительством массовой резней», то есть, «геноцидом». Она официально заявляет, что в годы войны все народы бывшей Османской империи понесли значительные потери, поэтому использовать эти жертвы военных лет в качестве предмета политического противостояния с современной Турцией неприемлемо. Турецкие власти уже долгие годы заявляют о готовности открыть для ученых всего мира архивы времен Первой мировой войны с целью окончательного расследования событий тех лет. Турция предлагает вместе с Республикой Армения и с привлечением ученых из других стран изучить спорный вопрос. Однако армянская сторона отказывается открывать свои архивы. Очевидно, ей есть что скрывать. Удивительно, что все другие страны этого до сих пор не замечают.

Теперь и Никол Пашинян говорит, что «...во время Первой мировой войны произошла масштабная трагедия, и армянский народ, не имевший государственности, утративший ее много веков назад, фактически забывший традицию государственности, стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний. Ему прежде всего не хватило политического разума, который позволил бы понять мир и его правила». Он также заявляет, что современная Турецкая Республика не несет исторической ответственности за эти события, что является важным шагом в перезагрузке армяно-турецких отношений.

Таким образом, выступление премьер-министра Пашиняна перед армянской диаспорой в Цюрихе, где он изложил тезисы о разработке «теории геноцида» в политических лабораториях Москвы, можно рассматривать как приверженность заявленным усилиям по нормализации отношений с Анкарой. К слову, настойчивые попытки Иревана с 2021 года наладить отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий, включая признание «геноцида» или обсуждение этой темы в какой-либо форме, подвергаются резкой критике со стороны пророссийской оппозиции.

Позволю себе также напомнить, что в октябре 2017 года в Европейском суде по правам человека в Страсбурге на заседании Большой палаты по иску «Догу Перинчек против Швейцарии» был оглашен окончательный вердикт по апелляции правительства Швейцарии против решения того же суда от 17 декабря 2013 года.

В соответствии с этим решением Европейский суд не признал «геноцид армян» историческим фактом, назвав его лишь «мнением, запрет на оспаривание которого сам является нарушением прав человека». Это решение Евросуда явилось историческим, поскольку отныне юридически «геноцид армян» объявлен не историческим фактом, а мнением, и любое уголовное преследование за отрицание сего мнения (как и любого другого мнения) уже является нарушением статьи 10 Европейской конвенции о правах человека.

После этого продвижение политики по признанию «геноцида армян» теми или иными парламентами стало просто политически бессмысленным.