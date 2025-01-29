Оверчук: Вступление Армении в ЕС закроет для нее рынок ЕАЭС

Ереван знает, что вступление Армении в Евросоюз приведет к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и закрытию для этой страны рынка ЕАЭС.

Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Решение очень здесь очевидное. Открытие рынков с Евросоюзом будет означать закрытие рынков с Евразийским экономическим союзом. Иначе пострадают наши производители в Евразийском экономическом союзе, это очевидно", - отметил заместитель председателя правительства РФ. Он уточнил, что для Армении "обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС".

"Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу - это начало выхода из ЕАЭС", - указал Оверчук. Он уверен, что "это абсолютно очевидно любому человеку, который хоть немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения". "Здесь они [армянская сторона] абсолютно четко знают, что последствия будут вот такими. Здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть", - подчеркнул вице-премьер.

По его оценке, "люди, которые сейчас в дискуссиях, идущих в Армении, утверждают, что якобы можно будет найти какое-то решение, мягко говоря, вводят в заблуждение армянский народ". Оверчук заметил, что процесс присоединения Армении к ЕС будет длительным, и призвал дождаться итогов слушаний в армянском парламенте по этому вопросу.

9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС. Парламент Армении на сессии с 11 по 14 февраля рассмотрит законопроект о начале процесса вступления в ЕС. Премьер-министр республики Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС. По его словам, Армения должна поддерживать, развивать и повышать уровень отношений с ЕАЭС, а также наращивать отношения с другими структурами.

Источник: ТАСС