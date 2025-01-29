Баку заявляет, что продолжит усилия по нормализации отношений с Иреваном

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана создает новые возможности для экономического сотрудничества на более широкой географии.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам второй трехсторонней встрече с главами МИД Турции и Узбекистана в Анкаре.

Дж.Байрамов отметил, что именно через этот регион осуществляется прокладка новой артерии Среднего коридора, что имеет большие перспективы.

Министр подчеркнул важность завершения мирного договора с Арменией, заявив, что Азербайджан продолжит свои конструктивные усилия в этом направлении.

Он также отметил, что остающиеся в армянской конституции и других нормативно-правовых актах территориальные претензии к Азербайджану, а также реваншистские тенденции вызывают беспокойство.

Источник: АПА